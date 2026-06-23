Presente il Presidente della Regione Francesco Rocca e il DG della Azienda Sanitaria, Rosaria Marino

Mercoledì 24 giugno 2026 il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al direttore generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino, inaugurerà tre nuovi presidi dedicati alla sanità territoriale. La giornata prenderà il via alle ore 10.00 con l’inaugurazione della Casa della Comunità di Cerveteri, in via Madre Maria Crocifissa Curcio 1-3. A seguire (ore 11.00 circa), la delegazione istituzionale si trasferirà a Ladispoli per l’apertura della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità, entrambe realizzate presso il presidio sanitario di via Aurelia Km 41.500.

Sanità: tre nuovi presidi territoriali per la Asl Roma 4, domani le inaugurazioni a Cerveteri e Ladispoli

L’appuntamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria territoriale del Lazio, con l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini e consolidare un modello di assistenza fondato sulla prossimità, sulla prevenzione e sulla continuità delle cure. All’iniziativa, oltre alla Regione Lazio e alla ASL Roma 4, prenderanno parte le amministrazioni comunali di Cerveteri e Ladispoli, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti istituzionali del territorio. Il programma prevede una visita delle strutture e un momento di illustrazione dei servizi attivati, articolato nelle due tappe della mattinata.

I nuovi presidi saranno punti di riferimento per la presa in carico dei pazienti, favorendo percorsi assistenziali integrati e una maggiore collaborazione tra professionisti sanitari e sociosanitari, con particolare attenzione alle persone fragili e ai cittadini che necessitano di un accompagnamento continuativo. L’inaugurazione si inserisce nel processo di sviluppo della sanità di prossimità e assume particolare rilevanza per il comprensorio di Cerveteri e Ladispoli, un territorio con una crescente domanda di servizi sanitari che aumenta ulteriormente durante il periodo estivo per l’afflusso turistico.