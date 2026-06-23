Ladispoli, giovane biacco si intrufola in casa: intervengono le Guardie Ecozoofile

Momenti di sorpresa a Ladispoli per la signora Elisabetta, che ha richiesto l’intervento delle Guardie Ecozoofile dopo aver scoperto un serpente nascosto sotto un mobile della propria abitazione.

Giunti sul posto, i volontari hanno individuato e recuperato l’animale, identificandolo come un giovane esemplare di biacco, una specie molto diffusa in Italia, completamente innocua per l’uomo e priva di veleno.

L’intervento si è svolto rapidamente e in totale sicurezza, consentendo di mettere in salvo il serpente senza arrecargli alcun danno. Una volta recuperato, l’animale è stato liberato nel suo habitat naturale.

Ancora una volta, i Super Volontari delle Guardie Ecozoofile hanno dimostrato professionalità e attenzione sia alla tutela della fauna selvatica sia alla sicurezza dei cittadini, trasformando una situazione di preoccupazione in un lieto fine per tutti.