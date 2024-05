Sei studenti diplomati presso l’indirizzo turistico dell’Istituto Superiore di Cerveteri ospiti nelle strutture di una compagnia turistica

Dalle superiori ai Caraibi: sei studenti dell’Enrico Mattei volano in Centro America

Dall’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri ai Caraibi. Non una vacanza, ma una partnership formativa riservata ai 6 migliori diplomati dello scorso anno scolastico presso l’indirizzo turistico mirata a sviluppare sul campo le conoscenze teoriche apprese durante il percorso scolastico. I sei ragazzi, sono dunque ospiti nell’isola del Centro America presso le strutture ricettive della Viva Resorts By Wyndham, prestigiosa e rinomata compagnia turistica, già sviluppatasi in altri Stati delle Americhe, tra cui la Repubblica Dominicana, Bahamas, Messico e prossima ad ampliarsi anche in Giamaica.

L’opportunità per i sei ragazzi, è nata a seguito della convenzione stipulata tra la compagnia turistica e l’Istituto Mattei, nella persona del Preside, attraverso la mediazione di Matteo Luchetti, ex Assessore del Comune di Cerveteri ed esponente storico di Governo Civico per Cerveteri.

Si tratta di un’opportunità d’oro per questi ragazzi, che risultati tra i più meritevoli tra i tanti diplomati dello scorso anno scolastico, hanno dunque l’opportunità di inserirsi immediatamente nel ramo turistico, in quello per cui hanno studiato per cinque anni. Troppo spesso, ci si domanda quali reali opportunità per il futuro possono avere i nostri studenti una volta terminato il percorso scolastico: grazie a questa iniziativa, che sicuramente darà modo loro di accrescere il loro bagaglio culturale, possono immediatamente applicare sul campo ciò che hanno appreso sui banchi di scuola.

La speranza è che questo progetto possa proseguire anche negli anni futuri: rappresenterà un’ottima chance di crescita ma anche una motivazione in più per gli studenti, più che mai fondamentale in una città come Cerveteri con delle importanti basi per fare del turismo ancora di più un volano per l’economia e il livello occupazionale cittadino.

“Si tratta di un’opportunità importantissima per Cerveteri oltre che per i ragazzi che hanno scelto l’Istituto Enrico Mattei per il proprio percorso di studi – ha detto Matteo Luchetti – con Claudio Natella di “Viva Resorts By Wyndham”, che ringrazio davvero di cuore, si è immediatamente instaurato un ottimo rapporto e con lui sin da subito si sono gettate le basi per poter replicare anche nei prossimi anni questa collaborazione. Allo stesso tempo, ci tengo a fare un ringraziamento al Preside dell’Istituto Roberto Mondelli e a tutto il personale scolastico, che accogliendo con immediatezza questo progetto hanno offerto ai propri studenti più bravi un’opportunità davvero importantissima”