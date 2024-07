Ladispoli: avviso contributo per libri di testo A.S. 2024/2025

Contributo libri di testo e sussidi didattici digitali anno scolastico 2024-2025, pubblicato l’avviso

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per il contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo ed inoltre dei dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi digitali o notebook per l’anno scolastico 2024/2025 in favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/1998.

Possono accedere al suddetto contributo gli studenti e le studentesse che sono residenti nel Comune di Ladispoli, frequenteranno nell’anno scolastico 2024/2025 gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari, appartengono a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 15.493,71.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al: Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza Falcone, n. 1 -00055 Ladispoli – e trasmessa, entro e non oltre 31 agosto 2024 a pena di esclusione, tramite PEC al seguente indirizzo: [email protected] o a mano al Protocollo generale dell’Ente. La domanda deve essere presentata per singolo beneficiario e non può riguardare più alunni cumulativamente.

Si precisa che i giustificativi di spesa ovvero le fatture elettroniche, nel caso di acquisto ritardato dei libri di testo, possono essere trasmessi al Comune di Ladispoli entro e non oltre il 31 ottobre 2024, compilando l’apposito modulo al quale è obbligatorio allegare, pena l’esclusione della domanda, la lista fornita dalla scuola con l’indicazione dei libri di testo, dei dizionari, dei libri di lettura consigliati dalla scuola stessa.

Per avviso, modulo , modulo B https://www.comunediladispoli.it/contributo-libri-di-testo-e-sussidi-didattici-digitali-anno-scolastico-2024-2025-pubblicato-lavviso/notizia