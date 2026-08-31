Atteso il pieno nella in tribuna Cordelli. Patrascu: “Noi pronti, c’è morale e fiducia”

Cerveteri, conto alla rovescia per la prima al Galli: ecco arrivare l’Anguillara di mister Morelli –

Il Cerveteri fa le prove in famiglia. Annullato il match contro l’Anguillara, avversario di domenica prossima, i verdeazzurri disputeranno una gara in famiglia.

L’Anguillara, primo avversario stagionale, è una formazione esordiente. La panchina lacuale è affidata a un cerveterano, Fabrizio Maria Morelli.

In casa verdeazzurra domina un grande entusiasmo. Soprattutto tra i tifosi c’è il desiderio di iniziare il torneo con una vittoria, prima del derby di Ladispoli, importante non soltanto per la classifica, ma anche per il suo valore sportivo e sociale.

«Abbiamo due gare molto insidiose. Partire con il piede giusto sarebbe importante per l’entusiasmo generale. La squadra, a mio avviso, si compone di giocatori di valore. Dobbiamo crescere e lavorare: le prime sfide ci metteranno alla prova con la realtà del campionato – ha detto Ranieri –. Siamo fiduciosi, faremo parlare il campo. Spero di iniziare vincendo, lo merita la piazza».

Nello scorso torneo i Cervi partirono con quattro sconfitte consecutive, per poi dare inizio a un ciclo di vittorie.

«Sì, siamo partiti male nello scorso campionato – afferma Patrascu –, ma anche perché abbiamo avuto poca fortuna. Mi auguro che al Galli si possa cominciare con una bella vittoria», conclude il capitano.