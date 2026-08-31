Montalto di Castro, nel weekend due vittime in mare nella stessa giornata

La Guardia Costiera di Civitavecchia rinnova l’invito alla prudenza

Nella giornata di sabato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia ha coordinato le ricerche di un uomo di 52 anni, successivamente ritrovato privo di vita nelle acque antistanti il Comune di Montalto di Castro.

L’allarme è stato lanciato dagli amici dell’uomo circa due ore dopo il suo ingresso in mare, non vedendolo rientrare. Sul tratto di spiaggia libera dove si era sistemato, erano rimasti i suoi effetti personali, lasciati sul lettino prima di entrare in acqua. Immediatamente è stato attivato il dispositivo di ricerca e soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con l’impiego di mezzi navali della Guardia Costiera e il supporto di unità, anche aeree, dei Vigili del Fuoco.

Il corpo senza vita è stato individuato dalle squadre che partecipavano alle ricerche poco più a nord rispetto al punto in cui l’uomo era entrato in acqua. Informata l’Autorità Giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Nella stessa giornata, in mattinata, un altro tragico episodio si era verificato nel territorio di Montalto di Castro, in località Fosso del Sanguinaro, dove una donna di 53 anni aveva perso la vita, probabilmente a causa di un malore accusato mentre si trovava in acqua. A nulla era valso l’intervento dei bagnini presenti sul posto, che avevano immediatamente prestato soccorso alla donna e di altre persone che si trovavano nelle vicinanze.

Due episodi che richiamano ancora una volta l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la prudenza durante la permanenza in mare, anche in questa fase della stagione estiva. La stagione balneare non è ancora conclusa e l’attenzione deve pertanto rimanere alta. Ai bagnanti e ai diportisti si rinnova l’invito a rispettare le basilari norme di sicurezza in mare e a non sopravvalutare le proprie condizioni psico-fisiche o sottovalutare le condizioni meteomarine in atto, che in questa fase della stagione possono mutare rapidamente.

La prudenza resta il primo anello della catena della sicurezza. La Guardia Costiera continuerà a ad assicurare una presenza attenta lungo le coste e in mare a tutela della sicurezza di bagnanti e diportisti. Ricordiamo a tutti i numeri da utilizzare per segnalare con immediatezza alla Guardia Costiera situazioni di emergenza in mare: il numero blu 1530 e il 112 Numero Unico di Emergenza (NUE)