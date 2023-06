Stretta su recidivi di guida in stato d’ebrezza, violazioni più gravi e per i neopatentati

Codice della Strada: le nuove regole proposte dal Governo –

Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini presenterà nei prossimi giorni per l’approvazione definitiva alla Camera le nuove regole integrate nel Codice della Strada.

La stretta è soprattutto contro chi fa uso di alcool o droghe prima di mettersi al volante.

Chi verrà fermato in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ma anche chi verrà sorpreso a guidare contromano o a guidare usando il cellulare, vedrà sospesa immediatamente la patente.

Per gli ubriachi recidivi ci sarà il divieto assoluto di bere alcool prima di mettersi al volante e ci sarà l’obbligo del blocco dell’auto dopo un test positivo (alcoolblock).

Per le infrazioni più gravi al Codice della Strada, nel caso chi le abbia commesse ha già meno di 20 punti sulla patente la vedrà sospesa dai 7 ai 15 giorni in base ai punti persi, sanzione raddoppiata in caso si abbia causato un incidente.

Per i neopatentati sarà impedito per i primi tre anni dal conseguimento della patente guidare auto di grossa cilindrata: si tratta dei veicoli di categoria M1 con una potenza per tara di 55 kW/t o una potenza massima di 70 kW, ma solo per chi conseguirà la patente dopo l’introduzione della nuova legge.