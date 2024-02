Civitavecchia, auto in fiamme in via Benci e Gatti

Intervento tempestivo dei VV.FF. di Civitavecchia in Via Benci e Gatti per un’auto in fiamme

Auto in fiamme, è accaduto oggi pomeriggio a Civitavecchia intorno alle 15:30 in via Benci e Gatti, sul luogo sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e grazie alla loro prontezza si è evitato il peggio. La squadra dei VV.FF. è riuscita a limitare i danni della stessa vettura, ma soprattutto hanno impedito che il fuoco si propagasse alle auto vicine e ai locali commerciali adiacenti, non si è registrato nessun ferito e oltre i Vigili del Fuoco della 17A di Civitavecchia era presente anche la Polizia di Stato.