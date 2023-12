Chiara Censori sabato torna ad esibirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Cerveteri

Dopo le emozioni nel giorno dell’inaugurazione, la pluricampionessa mondiale ed europea torna ad esibirsi all’Ice Park di Piazza Aldo Moro

“Dopo averci emozionati ed incantati sulle note di Ultimo in occasione dell’apertura ufficiale, sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Aldo Moro, attrattiva del nostro Natale Caerite che sta registrando un successo importantissimo, torna ad esibirsi la pluricampionessa mondiale ed europea di pattinaggio artistico Chiara Censori. Un grande appuntamento, al quale invito tutta la cittadinanza ad assistere: Chiara, con la sua eleganza e bravura, è già pronta per regalarci una nuova straordinaria esibizione. Non vediamo l’ora di accoglierla nuovamente in città”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri nell’annunciare il programma di iniziative del prossimo fine settimana all’interno dell’Ice Park.

L’esibizione della Censori, che andrà ad arricchire il già nutrito cartellone di eventi del weekend, è in programma per sabato 23 dicembre alle ore 17:00.

“Non solo lo spettacolo di Chiara Censori, ma anche animazione e intrattenimento per i bambini in questo fine settimana – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – la pista di pattinaggio sta riscuotendo un successo davvero importante e in questi giorni, in cui comunque le scuole del territorio erano ancora aperte, nel pomeriggio sono state sempre numerose le famiglie che hanno scelto di trascorrere qualche ora a pattinare nel nostro Centro Storico. Numeri e immagini che testimoniano come la scelta di posizionare questa attrattiva per il Natale 2023 sia stata corretta e apprezzata dalla popolazione. Vi aspettiamo in tantissimi, sia questo weekend che nei giorni successivi. La pista di pattinaggio rimarrà in piazza a Cerveteri fino al prossimo 7 gennaio con tanti appuntamenti per tutta la famiglia”.

Primo appuntamento in programma nel weekend, è per venerdì 22 dicembre alle ore 15:00 con lo spettacolo per bambini “Aspettando Minions”.

Il giorno seguente, sabato 23 dicembre, alle 16:00 arrivano i “Giganti Danzanti”. A seguire, alle ore 17:00, la magia, l’eleganza e la bravura di Chiara Censori. Si ricorda che la pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle ore 10:00 fino alla mezzanotte, anche il giorno di Natale.