“Tutte le anime che gravitano nel mondo del centrodestra rappresentano un valore importante per la costruzione di un futuro nuovo governo”

E’ un Salvatore Orsomando molto deciso quello che la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente stamattina. Il consigliere d’opposizione non le manda certo a dire, ma preferisce sorvolare su alcuni argomenti. Che la cosa piaccia o meno, Orsomando è ancora in gioco.

E’ un po’ che non ci sentiamo, è sparito dai radar in questo periodo.

Non sono mai sparito, purtroppo a volte si dà spazio a persone che provano a parlare di vicende di cui non si sono mai occupate realmente e che nonostante hanno contestato il mio operato, addirittura tentano di prenderne la paternità

Si è parlato tanto di Ostilia e del processo che vede coinvolto Pascucci. Cosa ne pensa?

Per quanto riguarda il processo a Pascucci non posso sbilanciarmi, i miei avvocati stanno seguendo le udienze e c’è in corso un lavoro molto delicato. Non espormi più di tanto a proposito di quest’argomento è un comportamento voluto.

E invece dell’amministrazione Gubetti? Si può già esprimere un giudizio?

Sono passati solo 3 mesi, è ancora molto presto. Diciamo che stiamo vigilando, vogliamo capire ciò che sta mettendo in piedi e la direzione che la sua amministrazione vuole intraprendere. Nei prossimi giorni presenteremo già diverse mozioni e interrogazioni, tenendo conto anche di cose pregresse che riguardano comunque il proseguimento di un lavoro che la Gubetti ha iniziato insieme a Pascucci.

Cerveteri, Orsomando: “Stiamo vigilando l’operato dell’amministrazione”

Lei ha lasciato Forza Italia, dove si colloca nello scacchiere politico?

Sono passato a Fratelli D’Italia e faccio parte del gruppo consigliare di questo partito insieme a Luigino Bucchi

Nella prima seduta del consiglio c’è stata qualche frecciatina tra voi dell’opposizione, che rapporto c’è tra i due gruppi?

Io non ho lanciato alcuna frecciatina. Non faccio caso a queste cose, poi non mi sembra di essere stato interpellato direttamente. In questo momento penso insieme ai miei colleghi, di andare avanti per costruire qualcosa che permetta al centrodestra di governare. Non mi permetto di attaccare nessun membro dell’opposizione

Diciamo che il suo nome è uscito direttamente, la Belardinelli ha chiaramente detto che è stato lei ad aver lavorato affinché la sua candidatura non venisse riconosciuta dai partiti.

Rispetto le idee di tutti e credo che tutte le anime che gravitano nel mondo del centrodestra, rappresentino un valore importante per la costruzione di un futuro nuovo governo.

Costruire finalmente una nuova classe dirigente, credo sia l’obiettivo a cui non si può assolutamente prescindere.

Scusi la considerazione, ma parlare di nuova classe dirigente mi sembra strano. Diciamo che eccetto il consigliere Vecchiotti, siete tutti piuttosto navigati

Oggi è vecchio chi ha governato per 20 anni. Inoltre ,va sottolineato, che i cosiddetti vecchi non stanno a fare i consiglieri per gentile concessione,ma perché sono stati votati dai cittadini e che comunque con la loro esperienza, possono sicuramente dare manforte per la crescita di un nuovo gruppo dirigente.

Quali dovrebbero essere le priorità di quest’amministrazione?

Innanzitutto, la costruzione di un nuovo cimitero, il massimo rispetto per il decoro urbano in generale, il piano urbano del traffico, la risoluzione dei problemi legati al mondo del lavoro e un piano concreto per affrontare tutte le problematiche legate a questo momento di profonda crisi.

La domanda è sempre la stessa: come fare?

Bisogna puntare sulle nostre risorse rappresentate dal patrimonio storico e agricolo e soprattutto sullo sviluppo del turismo balneare, evitando di favorire, chi probabilmente ha commesso dei reati contro la pubblica amministrazione. Sono altresì convinto che non sono i centri commerciali che possono risolvere i problemi della città ed è proprio in questo contesto che credo sia necessario, chiedere immediatamente un resoconto del presunto rilancio della cantina sociale, dopo la famosa approvazione della delibera che ne attestava l’interesse pubblico. Infine sarebbe opportuno, proprio nel rispetto della legalità e la trasparenza, che alcuni rappresentanti pubblici con in corso indagini su presunti gravi reati, facciano immediatamente un passo indietro, fino che non sia fatta una chiarezza definitiva, sui presunti reati che li vedono coinvolti.

Giorgio Ripani