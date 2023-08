Cerveteri, grande successo per il trekking alla Necropoli

Successo per “Anello del Lucumone, incontro con il popolo etrusco”, il trekking alla Necropoli organizzato da Irasenna e VivereEtruria

Grande successo per l’evento svoltosi l’8 agosto in serata a Cerveteri, organizzato dalle associazioni Irasenna e VivereEtruria presso la necropoli della Banditaccia, a via degli Inferi a Cerveteri, un trekking denominato l’anello del Lucumone, incontro con il popolo etrusco.

Un trekking di circa 7 km dove si è camminato nella storia accompagnati da spiegazioni ed aneddoti da parte dell’associazione VivereEtruria, per poi arrivare a via degli Inferi, illuminata con fiaccole per creare un ambiente suggestivo ed emozionante, incontrando il popolo etrusco, svolto dall’associazione Irasenna, mentre i partecipanti al trekking arrivavano passando per via degli Inferi si sono visti arrivare con sorpresa un corteo di etruschi accompagnati dal suono di strumenti musicali antichi ricostruiti ad hoc, e una volta arrivati ad una postazione precedentemente allestita hanno ascoltato con molto interesse i racconti dei ragazzi dell’associazione Irasenna, che hanno anche eseguito un rito di aruspicina.

Il tutto è stato supervisionato dalla protezione civile Avalon, tutta l’area è stata ripulita dopo l’evento.

Consigliamo di seguire sui vari canali social i progetti delle associazioni per futuri eventi.