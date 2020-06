Cerveteri, alla farmacia di Cerenova arriva il magazzino robotizzato

Condividi Pin 2 Condivisioni

Il sistema, di cui si è dotato la Multiservizi Caerite permetterà ai clienti di essere seguiti con maggiore attenzione dal personale

“Dopo il lancio della Farmacia C, la start up che gestisce la consegna a domicilio dei farmaci – hanno spiegato dalla municipalizzata – incluso il ritiro della ricetta presso il medico di famiglia”, arrivano importanti novità anche per la farmacia di Cerenova: il magazzino robotizzato.

“Il robot di cui si è dotata la Multiservizi – ha spiegato l’amministratore unico Claudio Ricci – permette, da un lato, di immagazzinare in modo automatico i farmaci, disponendoli all’interno del macchinario secondo una logica di efficientamento degli spazi e riducendo il lavoro manuale e, dall’altro, di ridurre notevolmente i tempi necessari per consegnare all’utente il farmaco che viene trasferito al banco mediante un sistema automatico di trasporto”.

Questo sistema consente “ai clienti della farmacia di essere seguiti con maggiore attenzione dal personale e consente ai dipendenti stessi di poter lavorare in condizioni migliori dedicandosi con maggiore cura al rapporto con la clientela. Si tratta di una scelta che conferma la volontà dell’azienda di mantenere standard elevati nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza”.