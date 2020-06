Darsena Fiumicino, Montino: “Finalmente lo specchio d’acqua torna pulito”

Condividi Pin 2 Condivisioni

Il sindaco di Fiumicino: “L’autorità portuale sta procedendo alla pulizia dello specchio d’acqua della Darsena”

“Finalmente da questa mattina l’Autorità portuale sta procedendo alla pulizia dello specchio d’acqua della Darsena”. lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Come prevede la convenzione – aggiunge il sindaco – il Comune è immediatamente intervenuto per smaltire i rifiuti raccolti”.

“Ringrazio l’assessorato all’Ambiente e l’Ati che non hanno perso un solo minuto per fare la propria parte e portare via tutta l’immondizia che, purtroppo, il Tevere scarica sulla Darsena e sulle nostre spiagge”.

“Sono lieto che l’Autorità portuale sia finalmente intervenuta per restituire un’immagine dignitosa allo specchio d’acqua che una delle immagini più conosciute della città – continua Montino -. Vedere la Darsena in quelle condizioni era, sinceramente, uno spettacolo indecoroso”.

“Mi auguro che questo sia il primo di una serie di interventi costanti e regolari che l’Autorità portuale intraprenderà – conclude Montino -. Ogni volta che questo accadrà, noi saremo lì, proprio come oggi, pronti a fare la nostra parte e ad occuparci dello smaltimento di quanto raccolto”.