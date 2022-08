Basket, Dinamo Ladispoli : avanti i giovani

Gli Under 19 del Basket Vigna Pia in doppio tesseramento per la Pallacanestro Dinamo Ladispoli

Altro colpo messo a segno dal Team Manager della Dinamo Ladispoli, Andrea Ciprigno, che è riuscito a stringere un accordo di collaborazione con i responsabili dell’ APD Vigna Pia Roma, e in particolare con il Direttore Tecnico Livio Troiani, con coach Maurizio Polidori responsabile della prima squadra che disputa il campionato di serie C Silver nonché responsabile del settore giovanile, e con coach Maurizio Pietrelli capo allenatore dell’Under 19 Gold e assistente della C Silver.

La collaborazione prevededi poter avere disponibili in doppio tesseramento giovani prospetti cui far fare ulteriore esperienza in un campionato senior di livello; in questo modo la Pallacanestro Dinamo, gia’ affiliata Eurobasket Roma, amplia e rinforza il roster che con il nome di Mistercucina.com disputera’ a partire dal prossimo ottobre il campionato di Serie D, potendo contare suragazzi dai quali ci si aspetta tanto entusiasmo ed energia, proprio in funzione della loro eta’ anagrafica.

Il Vigna Pia d’altro cantoin questo modo riuscira’ a far girare il “contachilometri” di questi giovani talenti piu’ velocemente, e provare cosi’ a far finire il loro “rodaggio” in tempi piu’ rapidi, facendo acquisire loro ancor piu’ pratica e dimestichezza in confronti con atleti senior.

I ragazzi romani rimarranno ovviamente impegnati con il Vigna Pia nel loro campionato di riferimento, quell’Under 19 Gold conquistato sul campo lo scorso anno, quando hanno disputato da protagonisti il campionato Silver e in cui si sono comportati benissimo avendo vinto il loro Girone a mani basse per poi purtroppo essere eliminati in semifinale regionale nella doppia sfida di A/R dal Basket Roma solo in virtu’ della differenza canestri.

Alcuni di loro hanno gia’ calcato parquet importanti giocando con la Serie C Silver del Vigna Pia, e oraavranno la chance di fare la stessa cosa, magari con piu’ continuita’, con quello nuovo di zecca del Palazzetto dello Sport di Ladispoli.

L’augurio, che poi e’ anche l’obiettivo principale della cosa, e’ che questa operazione si tramuti in un vantaggio competitivo per tutti.