Basket: Cerveteri sogna la serie B

Vittoria per la DCL Edilizia Rim che ottiene la qualificazione per i Play In

La Cerveteri del Basket sogna la serie B. La DCL Edilzia, ieri, ottiene la vittoria al fotofinish con il Frascati e completa l’opera qualificandosi matematicamente al Play In. Un risultato eccezionale per una squadra che ha saputo nelle ultime stagioni scalare categorie e ritagliarsi un ruolo da protagonista in ogni campionato disputato, con la possibilità ora di lottare concretamente anche per un posto ai playoff.

Contro Frascati è stata una vera e propria battaglia cestistica in una sfida equilibratissima e decisa in volata, dove ad ergersi a protagonista è stato Pietro Nizza: prima il canestro del 70-70 a 35”, poi dopo il vantaggio esterno firmato Sforza (70-72), il gioco da 3 punti con canestro e fallo ad una manciata di secondi dalla sirena che regala il definitivo sorpasso per il 73-72 conclusivo.

Può dunque festeggiare Cerveteri, mentre per Frascati c’è ancora da completare l’opera.

“Una vittoria ottenuta con tutte le forze a disposizione – dichiara il General Manager Daniele De Stradis – contro un’avversaria Frascati che si è fatta valere. Quella di stasera è un esplosione di emozione che ripaga tutto il lavoro svolto per un anno intero. Ora andiamo da matricola per la prima volta nella storia a giocarci i play in per la serie B! Ma d’altronde sono 4 anni che siamo sempre stati la matricola di ogni campionato disputato. E’ questa la nostra forza, giocare senza pressioni e divertirci come solo un gruppo di amici sa fare”.

Grande soddisfazione per il coach Giorgio Russo: “Sono felice per quest’ennesimo traguardo; zero proclami, pochissime risorse, ma c’è tanta bravura dietro questo percorso.

Ringrazio il pubblico presente ieri e che ormai da tanto tempo ci segue anche in trasferta, mi sento orgoglioso di questo senso di appartenenza che si è creato attorno a questa squadra. E credo che stiamo ricambiando questo affetto con le nostre prestazioni: adesso si potranno godere delle partite che valgono la promozione in Serie B”.