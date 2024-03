AVIS Ladispoli: domenica 10 nuova raccolta di sangue

La raccolta di sangue non si si deve fermare mai. Ricordiamo sempre che, ogni giorno, in Italia, ben 1.800 persone necessitano di trasfusioni di sangue per poter sopravvivere. E

nella sede AVIS di Ladispoli la raccolta non si ferma mai. Sabato 24 febbraio scorso, hanno raccolto ben 29 sacche di sangue. Un bel risultato, che avvicina l’Avis di Ladispoli

agli ambiziosi obiettivi di raccolta che si è posta per il 2024.

La prossima raccolta è prevista per domenica 10 marzo, sempre nella sede di Ladispoli in via Vilnius, 5. La squadra dei volontari AVIS vi accoglierà, con la loro proverbiale efficienza e cordialità, dalle ore 7:00 alle ore 11:00.

Per prenotarsi, telefonare al numero: 328-7584568.