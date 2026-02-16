Risate, teatro e attualità TV: il mattatore napoletano protagonista a Zurigo, fresco concorrente di Pechino Express 2026

Zurigo ride con Biagio Izzo: grande comicità italiana al Theater Spirgarten –

di Marco Di Marzio

Zurigo si prepara a vivere una serata all’insegna della grande comicità italiana. Biagio Izzo, celebre comico e attore napoletano tra i volti più amati dal pubblico, arriva in Svizzera con uno spettacolo imperdibile che promette risate, emozioni e puro divertimento.

Sabato 10 ottobre 2026, il palco del Theater Spirgarten ospiterà uno show esilarante che unisce cabaret, teatro e battute indimenticabili, in perfetto stile Biagio Izzo. Uno spettacolo capace di coinvolgere spettatori di tutte le età grazie a un ritmo incalzante, osservazioni brillanti e quella spontaneità partenopea che da anni lo rende protagonista assoluto della scena italiana.

A rendere l’evento ancora più speciale è la grande attualità televisiva dell’artista: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, conosciuti come “Gli Spassusu”, sono infatti tra i nuovi concorrenti di Pechino Express 2026, uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico italiano. Un duo comico irresistibile che promette di conquistare anche il pubblico internazionale con ironia, complicità e spirito d’avventura.

Con una carriera che spazia dal cabaret al teatro, dal cinema alla televisione, Biagio Izzo è un vero mattatore, capace di creare un legame immediato con il pubblico e trasformare ogni esibizione in un’esperienza unica e memorabile.

Biglietti disponibili su:

https://www.seetickets.com/…/theater-spirgarten/3577623

Meet & Greet esclusivo

Al termine dello spettacolo è previsto un Meet & Greet esclusivo con l’artista, che offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare Biagio Izzo, scattare fotografie e condividere un momento speciale.

Organizzazione e Media

Evento organizzato da: Frenetico Events, organizzazione dinamica e creativa specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi musicali e spettacoli dal vivo.

Media Partner ufficiali: UnoItalia TV · Radio OneFive · ItaloBlogger