Ladispoli, il delegato Rosolino: “Il mio impegno per le nuove generazioni”

La nota stampa del comune di Ladispoli:

Il Centro di aggregazione giovanile di Ladispoli è stato completamente ristrutturato e arredato, segnando un importante traguardo per le politiche giovanili del territorio e confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di investire concretamente nelle nuove generazioni.

Il progetto, seguito con dedizione dal consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino, rappresenta il risultato di un percorso lungo e articolato, fatto di ascolto, confronto e pianificazione. In queste settimane l’Amministrazione, in sinergia con il consigliere delegato, sta lavorando alla definizione del regolamento che disciplinerà la gestione della struttura, gli orari di apertura e chiusura, la calendarizzazione degli eventi e le modalità di accesso e utilizzo degli spazi. Una volta approvato il regolamento, sarà pubblicato un bando pubblico per individuare il soggetto gestore.

L’obiettivo è quello di inaugurare ufficialmente il Centro entro il mese di maggio, restituendo alla città uno spazio moderno, funzionale e pensato per favorire l’aggregazione, la crescita personale e lo sviluppo delle competenze dei giovani.

“In questi quasi cinque anni di consiliatura – dichiara Riccardo Rosolino – ho lavorato con determinazione per costruire opportunità concrete per i giovani di Ladispoli. Mi sento profondamente vicino alla comunità giovanile e ho sempre cercato di dare risposte reali, partendo dall’ascolto e dal confronto diretto. Il Centro di aggregazione rappresenta un punto di partenza fondamentale per continuare questo percorso”.

L’impegno del consigliere delegato si è tradotto, fin dall’inizio del mandato, in una serie di iniziative strutturate e continuative. Tra queste, la creazione e l’utilizzo di una mail istituzionale dedicata al dialogo con i giovani, l’organizzazione di corsi di formazione e orientamento professionale nei settori della cura della persona, barberia, tatuaggi, immobiliare, costruzioni, sviluppo di siti web e digitale, ristorazione e food innovation, grazie anche alla collaborazione con il delegato alla formazione Biagio Camicia.

Fondamentale anche il lavoro svolto insieme alla dottoressa Anna Maria Rospo, con la quale sono stati avviati importanti percorsi educativi e di sensibilizzazione. Nel 2023 ha preso il via il progetto “Essere adulti consapevoli”: incontro con la dott.ssa Rospo e con adulti (genitori) e insegnanti.

Nel biennio 2023–2024 il ciclo di incontri “Essere giovani oggi”, dedicato all’analisi delle problematiche adolescenziali (salute mentale giovanile, rabbia repressa, educazione sessuale).

E poi quello del 2025, progetto che si è concluso sabato 14 febbraio, realizzato anche con il coinvolgimento di esperti, nutrizionisti, personal trainer, neuropsichiatri e rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato.

Complessivamente, sono stati organizzati numerosi incontri formativi e di approfondimento, offrendo ai giovani strumenti concreti per affrontare le sfide della crescita.

Parallelamente, è stato garantito per ogni anno della consiliatura il rinnovo dello sportello di ascolto psicologico, con 48 ore annuali di servizio dedicate al supporto dei giovani, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso il benessere emotivo e psicologico delle nuove generazioni.

“Il confronto costante con i ragazzi è stato il filo conduttore del mio impegno – conclude Rosolino –. Ho sempre cercato di essere un punto di riferimento reale, presente e accessibile. Questo Centro sarà la casa dei giovani di Ladispoli: uno spazio di opportunità, crescita e futuro”.

Con il completamento della struttura e l’imminente avvio delle procedure di gestione, l’Amministrazione comunale compie un passo decisivo verso la creazione di un sistema stabile e duraturo di politiche giovanili, capace di valorizzare il talento, le aspirazioni e il potenziale delle nuove generazioni.