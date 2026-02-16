La comunità di Cerveteri si stringe alla famiglia di Damiano Alberti

Camera ardente presso la Domus Caere. Esequie mercoledì 18 febbraio alle ore 15:00 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore

In questo momento di infinito e profondo dolore per la scomparsa del nostro amato Damiano, abbiamo appreso con grande commozione la notizia dell’annullamento, in segno di lutto, dei festeggiamenti per il Carnevale da parte dell’Amministrazione comunale, della Sindaca Elena Gubetti, dell’Assessora Cennerilli e del Consigliere Gianluca Paolacci.

Un segnale di vicinanza e rispetto che ci ha colti di sorpresa e profondamente commossi, così come il rispetto e i tantissimi messaggi di sostegno giunti dalla cittadinanza in merito a questa decisione.

Damiano era molto conosciuto sui social network e, attraverso i suoi video, ha raccontato ciò che ha vissuto in questo ultimo anno, toccando il cuore di migliaia di persone. Sapere che la sua città, la nostra comunità, abbia voluto stringersi in modo così compatto attorno alla nostra famiglia ci riempie il cuore di gratitudine.

Piccoli ma grandissimi gesti che, in un momento di indescrivibile dolore, ci fanno sentire meno soli. Per questo desideriamo ringraziare pubblicamente tutti.

Chiunque volesse porgere un ultimo saluto a Damiano potrà farlo presso la camera ardente allestita alla “Domus Caere”, in via Settevene Palo n. 209 a Cerveteri. Le esequie saranno celebrate mercoledì 18 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri.

Il papà, i fratelli e la sorella di Damiano