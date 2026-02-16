Luisana Leone: “Non solamente arte, ma emozioni, amicizia e voglia di proporre qualcosa di bello”. Tanto pubblico in Sala Ruspoli per la seconda edizione della mostra organizzata per San Valentino

“LoveArt”, una mostra che scalda il cuore: successo a Cerveteri per la grande festa d’arte e musica di San Valentino –

“Non soltanto una mostra, non soltanto musica e arte, ma un’esplosione di emozioni, di amicizia, di condivisione, di incontri e soprattutto d’amore. Una due giorni straordinaria: ‘LoveArt 2.0’ ha riempito e acceso il cuore di tutti noi, degli oltre 30artisti protagonisti e di tutto il pubblico. Evviva l’arte, evviva l’amore”. A dichiararlo è Luisana “Lulù” Leone, al termine della seconda edizione di “LoveArt”, la collettiva d’arte organizzata in occasione di San Valentino e giunta alla sua seconda edizione. Tenutasi nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico etrusco, la manifestazione ha goduto del patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri.

“Ci abbiamo messo il cuore ma soprattutto avevamo tanta voglia di stare insieme e regalare un bel momento alla città e al pubblico – ha detto Lusiana “Lulù” Leone – una mostra collettiva che sono onorata di poter coordinare ma che non esisterebbe se attorno non ci fosse un gruppo di artisti uniti come quelli che hanno esposto anche in questa occasione: una famiglia, persone unite dal sentimento dell’arte, il linguaggio universale per eccellenza, il linguaggio che ci consente di poter comunicare ogni sentimento al mondo esterno. Quella di quest’anno era la seconda edizione, ma siamo già al lavoro per altri eventi analoghi e ovviamente per la terza edizione: il sogno, è che ‘LoveArt’ diventi un appuntamento sempre più atteso ogni San Valentino”.

“Un ringraziamento davvero di cuore – prosegue Luisana – ci tengo inoltre a rivolgerlo alla Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, all’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e alla Consigliera comunale Adele Prosperi, che con la loro presenza sia al vernissage sia nel corso della due giorni, hanno dimostrato grande attenzione, sensibilità e affetto nei confronti dell’iniziativa e in generale verso il mondo dell’arte, un mondo che ha bisogno di sentire sempre forte la presenza delle istituzioni locali”.

“Un ulteriore ringraziamento – aggiunge Luisana – lo rivolgo alle attività commerciali che hanno contribuito alla manifestazione, offrendoci sostegno e assistenza, ed in particolar modo il Ristorante Pizzeria Jolly Bar, la Etruscan Brothers House, il “nuovo Forno la Scrocchiarella” e il “Centro Autodemolizioni Fratelli Amoroso”. ‘LoveArt’ è stato un successo anche grazie alla loro vicinanza. Infine, con profonda gratitudine per il supporto e per la stima riposta, fondamentali per aver contribuito a rendere LoveArt un evento eccezionale, un grande grazie all’amico William Tosoni”.

Una due giorni inauguratasi proprio nel giorno di San Valentino: in una Sala Ruspoli gremita di pubblico, è stato il “Mezzo Forte Clarinet Quartet”, con Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio, ad incantare i presenti, conducendo i presenti in un emozionante viaggio tra le canzoni d’amore più belle della storia della musica. Ricca di momenti musicali anche la giornata di domenica: ad aprirla, al mattino, il giovanissimo sassofonista Antonio Constantino, mentre nel pomeriggio ad animare i locali di Sala Ruspoli il DjSet di Charlie Road.

Hanno esposto le loro opere Albertism, Vicky Angelucci, Stefano Bove (Zhew), Claudio Casani, Francesca Colaciello, Giorgio Consoli, Alessandra Contaldo, Clara Di Curzio, Marco Di Francesco, Ernesto Emili, Er Kaimano, Marco Fanfoni, Federica Fedele, Marco Feole, Giuliano Gentile, Daniele “Giaco” Giacomozzi, Luca Girolami, Iris Grassi, Zara Kiafar, Jonathan L’Epèe Urbani, Alessia Mazzarella, Giulia Mosca, Roberto Paolini, Fabio Papi, Antonella Pirozzi, Riccardo Reginella, Marian Rodriguez Vigil, Loredana Sala, Leonardo Scorza (Leos), Venusya, Letizia Verticelli, Antonio Vico, Vitale e chiaramente la stessa Luisana “Lulù” Leone.

“Ci vediamo presto, con ‘LiberArt’” – ha concluso Luisana.