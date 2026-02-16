Santa Marinella, un convegno per ascoltare il silenzio degli adolescenti

Il professor Stefano Vicari presenta il libro “Adolescenti interrotti” e invita adulti e istituzioni a intercettare il disagio prima che diventi emergenza

Domani, lunedì 17 febbraio alle ore 17, il teatro della Parrocchia di San Giuseppe, in via della Libertà 12, ospiterà un appuntamento di grande rilievo culturale ed educativo dedicato a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il disagio adolescenziale.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù 1 di Santa Marinella, guidato dalla Dirigente Scolastica Velia Ceccarelli, si rivolge a genitori, docenti, educatori e a tutta la comunità educante, chiamata oggi più che mai a interrogarsi sul proprio ruolo di ascolto, prevenzione e accompagnamento dei più giovani.

Ospite d’eccezione dell’incontro sarà Stefano Vicari, Professore Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Considerato uno dei massimi esperti a livello internazionale nel campo della salute mentale in età evolutiva, il professor Vicari presenterà il suo libro Adolescenti interrotti. Intercettare il disagio prima che sia tardi.

Il volume e il convegno pongono al centro una realtà spesso difficile da riconoscere: un disagio che non sempre si manifesta in modo eclatante, ma che può nascondersi dietro silenzi, cambiamenti improvvisi, chiusure emotive o comportamenti apparentemente “normali”. Attraverso un’analisi lucida e profondamente umana, Vicari accompagnerà il pubblico nella comprensione dei segnali precoci di sofferenza e delle modalità con cui adulti, famiglie, scuola e istituzioni possono intervenire in modo consapevole e tempestivo, prima che la fragilità si trasformi in emergenza.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione condivisa e di crescita collettiva, in un momento storico in cui la salute mentale degli adolescenti è al centro del dibattito pubblico e delle preoccupazioni educative. La scuola si conferma così non solo luogo di istruzione, ma anche spazio di dialogo, ascolto e prevenzione, capace di costruire alleanze educative e di offrire strumenti di comprensione a tutta la comunità.

Partecipare a questo appuntamento significa investire nel benessere dei ragazzi e nel futuro della società, riconoscendo che educare vuol dire anche prendersi cura, saper ascoltare e non lasciare soli gli adolescenti nel momento più delicato della loro crescita.