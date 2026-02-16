Maltempo, Paolacci: “Strade periferiche al collasso a Cerveteri”

Voragini nelle campagne e auto danneggiate. L’allarme del consigliere: “Servono interventi strutturali, non rattoppi”

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno messo in ginocchio le strade periferiche di Cerveteri, rendendo difficoltosa — in alcuni casi impossibile — la circolazione nelle zone di campagna. Il maltempo ha provocato il cedimento del manto stradale, con la formazione di vere e proprie voragini che rappresentano un serio pericolo per automobilisti e residenti.

Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, che denunciano danni a cerchi e pneumatici causati dalle buche profonde e spesso poco visibili, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione. Una situazione che, secondo chi vive nelle aree rurali, non si era mai verificata con una tale gravità.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Gianluca Paolacci, che chiede un cambio di passo nella gestione della manutenzione stradale:

«Ci sono strade molto transitate per le quali, una volta cessate le piogge, si dovrà intervenire per evitare che si verifichino danni a persone e auto. Servono manutenzioni importanti, non limitarci a semplici rattoppi utili solo a dare un contentino ai cittadini».

Il consigliere richiama l’attenzione anche sul tema dell’equità territoriale:

«Comprendo che la rete viaria comunale sia molto estesa, ma non possiamo dimenticarci di quei cittadini che vivono lontano dal centro. Godono degli stessi diritti degli altri: pagano le tasse e hanno il sacrosanto diritto di transitare su strade sicure, non pericolose».

Intanto, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo e di interventi risolutivi, cresce la preoccupazione tra i residenti delle periferie, che chiedono risposte rapide e concrete per garantire la sicurezza e la mobilità quotidiana.