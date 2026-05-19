Torna l’iniziativa di AISM: le erbe aromatiche per la ricerca contro la sclerosi multipla

Cerveteri si prepara ad accogliere l’iniziativa dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica contro una patologia che, ad oggi, non ha ancora una cura definitiva.

Anche quest’anno, sarà possibile sostenere il progetto attraverso il consueto kit solidale, composto da due vasetti di erbe aromatiche. La selezione include varietà come salvia, rosmarino, origano, maggiorana e diverse tipologie di timo.

Modalità di partecipazione È possibile prenotare i kit già da ora inviando una richiesta diretta. Le piante saranno disponibili a partire da giovedì. Inoltre, sabato 23 maggio, William e Adele Prosperi saranno presenti in Piazza Aldo Moro a Cerveteri con uno stand informativo e solidale per accogliere i cittadini e distribuire le erbe aromatiche.

L’obiettivo dell’iniziativa resta quello di unire le forze per un mondo libero dalla sclerosi multipla, promuovendo la sensibilizzazione e il sostegno concreto al lavoro dei ricercatori.