Inclusione e sport al Tyrsenia Sporting club di Cerveteri

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione quella che si è svolta oggi, 17 maggio, presso il Tyrsenia Sporting Club, che ha ospitato un importante evento in acqua dedicato ai ragazzi con disabilità, realizzato in collaborazione con HSA Italia e Nucleo subacqueo Cerveteri Ladispoli odv.

L’iniziativa ha trasformato la piscina del centro sportivo in un luogo di incontro, entusiasmo e partecipazione, dove i protagonisti assoluti sono stati i ragazzi, accompagnati da istruttori, volontari e famiglie in un clima di grande emozione e coinvolgimento.

Attraverso le attività in acqua, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza sportiva autentica, dimostrando come lo sport possa abbattere ogni barriera e diventare uno straordinario strumento di integrazione, autonomia e crescita personale. Sorrisi, collaborazione e spirito di squadra hanno caratterizzato l’intera giornata, regalando momenti di forte valore umano.

Fondamentale il contributo del Tyrsenia Sporting Club, che ha messo a disposizione i propri spazi e la propria organizzazione, confermandosi una realtà attenta ai temi dell’inclusività sociale e della promozione dello sport per tutti. Un esempio concreto di come le strutture sportive possano diventare punti di riferimento per il territorio e per iniziative ad alto impatto sociale.

A testimoniare l’importanza dell’evento era presente anche una troupe della Rai, che ha realizzato riprese e interviste per raccontare una giornata capace di unire sport, solidarietà e inclusione.

L’evento rappresenta un ulteriore passo verso una cultura sportiva sempre più accessibile, nella quale ogni persona possa sentirsi parte integrante della comunità, valorizzata nelle proprie capacità e non nei propri limiti.

Una giornata che lascia un messaggio forte e positivo: lo sport, quando è davvero inclusivo, diventa un linguaggio universale capace di creare legami, abbattere differenze e regalare opportunità a tutti.