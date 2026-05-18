Volanti Storici Ladispoli, passione e motori nuovamente protagonisti ieri in Piazza Falcone

Grande partecipazione ieri mattina per il tradizionale appuntamento dedicato alle auto d’epoca: tra curiosi, famiglie e appassionati, il centro cittadino si è trasformato in un viaggio nel tempo all’insegna dei motori storici e della condivisione

Volanti Storici Ladispoli, passione e motori nuovamente protagonisti in Piazza Falcone –

di Marco Di Marzio

Si è svolto ieri mattina a Ladispoli il consueto incontro organizzato dall’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca, che ogni terza domenica del mese richiama appassionati e curiosi davanti al Palazzo Comunale per celebrare il fascino intramontabile delle auto d’epoca.

Una mattinata che ha saputo unire motori, ricordi e socialità, trasformando la piazza in un vero punto d’incontro per cittadini, famiglie e cultori delle quattro ruote storiche. Le vetture esposte hanno attirato l’attenzione di grandi e piccoli grazie ai loro colori, alle cromature scintillanti e al rombo inconfondibile dei motori di una volta.

Numerose le persone che hanno immortalato l’evento con smartphone e videocamere, affascinate dal passaggio delle auto storiche e dai dettagli di modelli che continuano ancora oggi a suscitare emozioni e nostalgia.

A tracciare il bilancio della giornata è stato il vicepresidente Fabio Ricca, che ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa oltre alla semplice esposizione automobilistica.

«Oggi non è stato solo un raduno. È stata una di quelle giornate che ti restano addosso anche quando spegni il motore», ha dichiarato Ricca. «Le auto d’epoca hanno riempito la piazza di colori, cromature e ricordi, ma la cosa più bella erano i sorrisi. Persone diverse, età diverse, storie diverse unite dalla stessa passione».

Ricca ha poi evidenziato l’entusiasmo del pubblico presente: «Ovunque c’erano persone entusiaste con i telefoni in mano, pronte a riprendere questa splendida sfilata di auto storiche. In quei momenti capisci quanto queste auto sappiano ancora emozionare la gente».

Tra chiacchiere, fotografie e racconti condivisi accanto alle vetture, l’evento ha confermato ancora una volta il forte legame tra il territorio e il mondo delle auto storiche, diventato ormai un appuntamento fisso per molti cittadini.

«Le nostre macchine non sono solo ferro e motori: sono emozioni, amicizie e pezzi di vita», ha concluso il vicepresidente dei Volanti Storici Ladispoli. «E vedere tante persone condividere con noi questa passione ci fa venire voglia di organizzare sempre nuovi viaggi, nuovi incontri e nuove avventure».

Una giornata che, come sottolineato dagli stessi organizzatori, ha acceso molto più di qualche motore: ha rinnovato lo spirito e l’identità di una comunità unita dalla passione per la storia dell’automobile.