Grande partecipazione a Civitavecchia per lo spettacolo benefico promosso dall’associazione a sostegno delle cure palliative e dei malati assistiti in hospice e a domicilio

“I Colori della Vita”, il Teatro Traiano si accende di solidarietà –

CIVITAVECCHIA – Una serata intensa, emozionante e partecipata quella andata in scena sabato sera al Teatro Traiano di Civitavecchia per “I Colori della Vita”, lo spettacolo di solidarietà promosso dall’omonima associazione con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a progetti di sostegno per persone malate assistite in hospice o nelle proprie abitazioni.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo e generosità, riempiendo il teatro e accompagnando con calore ogni momento di uno spettacolo capace di coniugare arte, musica e impegno sociale. A condurre l’evento è stato il giovane attore Leonardo Decarli, che ha accompagnato gli spettatori lungo un percorso ricco di emozioni e performance di grande qualità.

Sul palco si sono alternati gli interventi musicali dei The Karin Hellies e dei giovanissimi The June, le coreografie curate dalla Scuola di danza di Nicoletta Luchetti “Luce Hip Hop Dance School” e dall’Opera di Danza di Diletta Sterngacci. Spazio anche al racconto musicale di Emiliano Manna, fino ai monologhi comici di Leonardo Bocci e Andrea Dianetti, che hanno chiuso la serata tra applausi e sorrisi.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “I Colori della Vita”, impegnata nel supporto ai percorsi di fine vita attraverso attività dedicate al sollievo e al benessere psicofisico dei pazienti e delle loro famiglie. La dottoressa Serena Mosti, promotrice dell’evento insieme a Imma Cuomo, caposala infermieristica, ha illustrato al pubblico l’importanza delle cure palliative e le finalità concrete della raccolta fondi.

Le risorse raccolte saranno infatti destinate a progetti di arte-musico terapia, pet therapy e sostegno psicologico, strumenti fondamentali per accompagnare con dignità e umanità le persone nei momenti più delicati della malattia.

“Dobbiamo ringraziare tutti gli artisti che gratuitamente si sono messi a disposizione e tutti coloro – imprese e cittadini – che con la loro donazione solidale hanno permesso di organizzare questo evento”, hanno dichiarato le organizzatrici nel corso della serata.

Nel finale sono saliti sul palco tutti i volontari dell’associazione insieme alla vicesindaca Stefania Tinti, che ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale all’iniziativa, e alla dirigente Asl Cinzia Napoli, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni pubbliche e mondo dell’associazionismo.

Una serata che ha dimostrato come la solidarietà, quando incontra cultura e partecipazione, possa davvero diventare un grande abbraccio collettivo.