L’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri Romina Vignaroli: “Una giornata di fondamentale importanza per la nostra comunità”

“La Banda dei Sorrisi 2”, tra inclusione e socialità: successo a “La Rosa Bianca” a Cerveteri per gli assistiti del servizio OePac –

Una mattinata immersi nel verde, a contatto con gli animali, tra momenti ricreativi, intrattenimento e gioco. Si è svolta nella giornata di domenica 17 maggio, all’interno della cornice de “La Rosa Bianca”, incantevole luogo circondato dal verde, la seconda edizione de “La banda dei sorrisi”, iniziativa rivolta ai bambini che usufruiscono del servizio OePac e alle loro famiglie nelle scuole comunali di Cerveteri. Ad organizzarla, Medihospes, cooperativa che gestisce il servizio di OePac nelle scuole del Comune di Cerveteri. A rappresentare l’Amministrazione comunale di Cerveteri, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli, che ha dichiarato:

“Una giornata di fondamentale importanza per la nostra comunità: un evento dedicato ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, per ribadire con forza il nostro impegno verso un mondo più inclusivo. Una giornata di incontro, in cui poter fare rete, durante la quale mentre i bambini erano intrattenuti da numerose attività formative e ricreative, i loro genitori hanno avuto modo di rapportarsi e confrontarsi con il personale della cooperativa”

“Ringrazio – conclude l’Assessora alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli – tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: l’Associazione ‘Il Flauto Magico’, associazione che ha curato la parte dedicata all’animazione, la Polisportiva La Rosa Bianca, che per il secondo anno ha aperto le porte della propria struttura a questa iniziativa, l’Aps ‘A un passo da te’ e Mario David e Simona Costantini. Grazie a loro, la nostra città e i fruitori del servizio OePac hanno potuto vivere una giornata unica e speciale”.