Secondo weekend consecutivo di verifiche coordinate tra Polizia Locale e Carabinieri. Il sindaco Baccini: “Presenza costante per contrastare degrado e criticità”

Parco Leonardo, rafforzati i controlli sul territorio: presidiate stazione, sale giochi e area delle Pleiadi –

Sono proseguite anche questo fine settimana le attività di controllo e presidio del territorio nel quartiere di Parco Leonardo. Per il secondo weekend consecutivo, la Polizia Locale di Fiumicino, in collaborazione con i Carabinieri, ha intensificato le verifiche nelle aree maggiormente segnalate dai residenti.

I controlli hanno interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria, le sale giochi e il quadrante delle Pleiadi, con pattugliamenti mirati e finalizzati a rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio.

L’operazione rientra in un più ampio piano di attenzione e prevenzione promosso dall’amministrazione comunale per contrastare situazioni di degrado, incrementare il controllo nelle aree sensibili e dare risposte alle segnalazioni dei cittadini.

“L’obiettivo è garantire una presenza costante e visibile sul territorio, attraverso un lavoro coordinato tra Polizia Locale, forze dell’ordine e amministrazione comunale – sottolinea il Sindaco, Mario Baccini. – Le attività di presidio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con controlli itineranti, verifiche su locali e un monitoraggio costante delle area di Parco Leonardo.”