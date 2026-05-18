Bosco di Valcanneto: l’Amministrazione comunale di Cerveteri incontra i cittadini

Mercoledì 27 maggio alle ore 16:30 al Centro Anziani di Largo Umberto Giordano assemblea aperta alla cittadinanza

Un incontro pubblico dedicato ad un patrimonio naturalistico e storico del Comune di Cerveteri di inestimabile valore: mercoledì 27 maggio, alle ore 16:30 presso il Centro Anziani di Valcanneto in Largo Umberto Giordano incontra la cittadinanza e i comitati e associazioni ambientaliste, per un momento di approfondimento e conoscenza sul Bosco di Valcanneto e sul piano di valorizzazione e messa in sicurezza avviato dall’Amministrazione comunale di Cerveteri.

Oltre al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e all’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi, prenderanno parte all’incontro i funzionari dell’Ufficio Ambiente del Comune di Cerveteri e il Dottore Forestale Stefano Cupellini.

“Nel 2022 il Comune di Cerveteri acquisì dopo un lunghissimo iter burocratico e amministrativo il Bosco di Valcanneto, un polmone verde del nostro territorio unico nel suo genere che come tale, trattandosi di bosco urbano, necessita di una serie di attività di manutenzione particolari al fine di ottenere un duplice obiettivo – ha detto Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – il primo obiettivo è quello legato alla manutenzione e alla tutela degli alberi, affinché crescano in maniera sana e rigogliosa, il secondo è quello della sicurezza, per i frequentatori e per le abitazioni limitrofe, trattandosi di un bosco inserito all’interno del tessuto urbano”.

“Negli ultimi mesi c’è stata un’attenzione ancor più capillare sul Bosco di Valcanneto – ha dichiarato l’Assessore Gnazi – c’erano dei segnali che potevano costituire una fonte di pericolo per le abitazioni circostanti e per questo abbiamo dato vita, affidando l’incarico a dei forestali esperti un piano di recupero emergenziale, applicando limitazioni solamente parziali dell’area. A questo, è seguita la realizzazione di un piano più grande ad una società del settore: un piano che ci è stato consegnato di recente, che presenteremo proprio in occasione dell’incontro pubblico con i cittadini e che è stato già inviato a Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente che dovrà esprimere il proprio parere sulla sua validità e fattibilità”.

“Un progetto questo avviato dall’Amministrazione di grande spessore – conclude Gnazi –per il quale ci tengo a ringraziare il Responsabile dell’Ufficio Ambiente, l’Ingegner Paolo Pravato, e tutto il personale. Vogliamo rendere il bosco di Valcanneto, un luogo che possa rappresentare un punto di riferimento per tutti gli amanti del verde e della natura, un posto simbolo di Cerveteri. Ma soprattutto un luogo vivibile in completa sicurezza per tutti”.