A Torre Flavia spunta anche una femmina di pavone: nuova sorpresa nella Palude

La Palude di Torre Flavia continua a riservare sorprese. Dopo i granchi blu e le tartarughe assassine, è stata osservata e fotografata un’altra specie aliena per l’area. Anche se, questa volta, sicuramente più bella e rassicurante: una femmina di pavone.

A comunicarlo è Corrado Battisti, il naturalista responsabile del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Che ha dichiarato: “Chiunque abbia notizie di allevatori nelle vicinanze. O di rilasci avvenuti. O altre ipotesi da proporre, lo può comunicare direttamente a me [email protected]. Grazie”.

Le foto sono di Fabrizio Di Gangi.