Blitz della Guardia Costiera: sequestrato autolavaggio sull’Aurelia

Blitz della Guardia Costiera a Ladispoli contro i reati ambientali: sequestrato un impianto di autolavaggio situato lungo la via Aurelia, all’interno di un’area di rifornimento carburanti. Secondo gli investigatori, i reflui industriali sarebbero stati smaltiti senza adeguati sistemi di filtraggio e decantazione, con il rischio di contaminazione del sottosuolo e dei corsi d’acqua collegati al mare. Il provvedimento è ora al vaglio del tribunale di Civitavecchia.





