Cerveteri, dopo la vittoria di Sinner, la grafica ufficiale della FITP porta la firma del cerveterano Cristiano Spada

C’è anche un pezzo di Cerveteri in una delle immagini pubblicate dalla FITP Tennis, la pagina ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel. A realizzare la grafica è stato Cristiano Spada, giovane talento cerveterano. L’immagine accompagna uno dei momenti più importanti del tennis italiano: la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia di Roma. Un risultato che ha permesso al tennista azzurro di completare il Career Golden Masters, entrando insieme a Novak Djokovic nel ristretto gruppo dei giocatori capaci di vincere tutti e nove i tornei ATP Masters 1000.

Cerveteri, dopo la vittoria di Sinner, la grafica ufficiale della FITP porta la firma del cerveterano Cristiano Spada

La grafica proposta da Cristiano Spada gioca proprio su questa idea di memoria sportiva e di traguardo raggiunto. Una sala dei trofei. Le bacheche illuminate. Il riferimento ai “Career Golden Masters” e al “Grand Slam”. Al centro, la figura del tennista che osserva i trofei di una carriera già entrata nella storia. Per Cerveteri è una piccola, ma bella soddisfazione. Anche il talento grafico, quando trova la sua strada, può arrivare molto lontano.