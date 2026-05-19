Litorale romano, finisce la fuga di due latitanti: arrestati dai “Falchi”

È terminata sul litorale romano la latitanza di un cittadino cileno di 27 anni, ricercato dallo scorso aprile per una condanna per rapina emessa dal Tribunale di Tivoli. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia di Stato in compagnia di un complice, anch’egli ricercato per una serie di furti in abitazione.

L’indagine: braccato tra Arezzo e Ostia

Le tracce del 27enne si erano perse subito dopo l’ordine di carcerazione. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile capitolina, l’uomo aveva trovato rifugio ad Arezzo. Per individuarlo, gli investigatori hanno incrociato i dati tecnici derivanti dall’analisi dei movimenti del veicolo utilizzato per la fuga con l’aggancio delle celle telefoniche. Un lavoro certosino che ha permesso di mappare il tragitto fino a Ostia, dove le ricerche si sono concentrate con successo.

Il blitz e l’identificazione del complice

Il blitz è scattato lungo via del Mare: i “Falchi” della Questura hanno intercettato e fermato l’auto sospetta. Accanto al 27enne vi era un altro uomo, che ha tentato di eludere il controllo esibendo un passaporto argentino privo del timbro d’ingresso in Italia.