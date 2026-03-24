Dal titolo nello Snowkite ai podi nel SUP, gli atleti si confermano protagonisti del panorama nazionale

Weekend trionfale per l’Associazione Nautica Campo di Mare: vittorie tra neve e mare –

Un fine settimana all’insegna dello sport e delle soddisfazioni per l’Associazione Nautica Campo di Mare, protagonista su più fronti nelle competizioni nazionali di Snowkite e SUP.

Ad aprire il weekend è stato il successo di Andrea Di Lisa nella prima tappa del Campionato Italiano di Snowkite 2026. L’atleta si è imposto nella disciplina “Race” durante l’Alto Sangro Snowkite Contest, disputato sugli altopiani di Roccaraso–Rivisondoli, a oltre 1800 metri di quota. Una vittoria importante che conferma il talento di Di Lisa, già campione italiano nel 2025, e lo proietta tra i favoriti anche per questa stagione.

Dalla neve al mare, le soddisfazioni non si sono fatte attendere. Nella prima tappa nazionale del Campionato Italiano SUP/FISSW, Fabrizio Fedeli ha conquistato un meritato terzo posto, dimostrando solidità e continuità.

Non meno significativa la prova di Rosellyn Estares, atleta e istruttrice federale SUP, che ha saputo reagire con determinazione a un imprevisto nella gara di sabato – quando un’onda anomala le ha negato la vittoria a pochi metri dal traguardo – ottenendo comunque un terzo posto nella techno-race di domenica.

Due podi che rappresentano segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione agonistica e confermano la qualità del lavoro svolto dall’Associazione.

Tra neve e onde, il bilancio del fine settimana è decisamente positivo: risultati che rafforzano l’entusiasmo e le ambizioni degli atleti, pronti a proseguire il campionato con lo sguardo rivolto ai vertici nazionali.