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“Viva Ladispoli”, sabato 28 marzo la presentazione ufficiale del progetto

24 Marzo 2026





In Piazza della Vittoria un incontro aperto ai cittadini per avviare un percorso partecipativo sulla città

“Viva Ladispoli”, sabato 28 marzo la presentazione ufficiale del progetto –

Ladispoli si prepara ad accogliere un nuovo spazio di confronto civico e partecipazione. Sabato 28 marzo, alle ore 17:00, nel dehors del bar Black House in Piazza della Vittoria 25, sarà presentato ufficialmente il progetto “Viva Ladispoli”, un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente cittadini e realtà locali nella costruzione di una visione condivisa della città.

L’incontro, aperto al pubblico e agli organi di informazione, rappresenta il primo momento di restituzione di un percorso già avviato attraverso riunioni preliminari, durante le quali sono emerse tematiche e criticità del territorio. Al centro del progetto vi è un approccio dichiaratamente partecipativo: non partire da soluzioni preconfezionate, ma costruirle attraverso un processo di ascolto diffuso.

“Viva Ladispoli” si propone infatti come un laboratorio aperto, in cui competenze, esperienze e idee possano convergere verso un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita per residenti e visitatori. Durante l’appuntamento di sabato saranno illustrate le linee guida del metodo di lavoro adottato, che prevede una prima fase di ascolto attivo della cittadinanza per individuare punti di forza e criticità della città.

Solo successivamente, spiegano i promotori, si passerà all’elaborazione di proposte concrete, frutto di un confronto inclusivo e non ideologico. Un percorso che mira a superare logiche precostituite per favorire invece una progettazione condivisa e consapevole.

L’iniziativa si presenta dunque come un invito alla partecipazione attiva, con l’obiettivo di costruire insieme una Ladispoli più vivibile, attenta alle esigenze quotidiane e capace di valorizzare le proprie potenzialità.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire, anche semplicemente portando il proprio punto di vista. Un primo passo verso un dialogo diretto tra cittadini e promotori, all’insegna della collaborazione e della crescita comune.