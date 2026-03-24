L’Assessore alla Cultura di Ladispoli e Presidente della Biennale rafforza il dialogo istituzionale con la Regione nel segno dell’arte e della condivisione

Ladispoli, Biennale della Riviera Romana: Margherita Frappa incontra l’Assessore regionale Baldassarre –

di Marco Di Marzio

Ladispoli – Un incontro istituzionale dal forte valore umano e culturale quello avvenuto oggi tra Margherita Frappa, Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli e Presidente della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, e l’Assessore regionale Lazio alla Cultura, la Dottoressa Simona Baldassarre.

Un momento di confronto autentico, caratterizzato da una visione condivisa e da una sincera stima reciproca, che ha confermato l’importanza del dialogo tra enti locali e istituzioni regionali nella promozione della cultura.

Margherita Frappa ha avuto l’occasione di raccontare ancora una volta il valore e il percorso della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, un progetto che negli anni è cresciuto fino a diventare punto di riferimento per artisti, operatori culturali e comunità. Un’iniziativa che l’Assessore Baldassarre ha sostenuto sin dall’inizio, dimostrando attenzione e sensibilità verso le realtà culturali del territorio.

Durante l’incontro è stato consegnato il catalogo ufficiale della Biennale, simbolo tangibile di un lavoro collettivo che unisce istituzioni, artisti e cittadini in un dialogo aperto tra culture, linguaggi e identità.

L’incontro ha rappresentato non solo un’occasione istituzionale, ma anche un momento profondamente umano, fondato su relazioni, fiducia e progettualità condivisa.

“La cultura è questo: relazioni, fiducia, visione”. Un principio che trova piena espressione quando le istituzioni collaborano in modo sinergico, trasformando i progetti culturali in un patrimonio comune, accessibile e partecipato.