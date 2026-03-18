Trasferte fortunate per gli e le etrusche della RIM Sport Cerveteri vincenti contro Afrogiro e Sermoneta

Continua il cammino della RIM Sport Cerveteri nei massimi campionati regionali di volley: nel weekend, le squadre etrusche hanno vinto in rispettivi impegni guadagnando punti importanti in classifica. Il trionfo più sofferto, ovvero quello delle ragazze, è anche il più prezioso perché consente di allontanarsi dalla zona retrocessione e di continuare più serenamente il cammino. Ma vediamo i match nel dettaglio.

Serie C Femminile

Giacometti e compagne erano attese dalla lunga trasferta di Sermoneta, formazione in lotta per la salvezza e affamata di punti. È stata proprio il centrale e capitano della squadra a raccontare la partita: “Siamo partite sottotono e abbiamo subito il gioco delle avversarie, già dai primi punti della gara.

Nel secondo set abbiamo avuto una piccola reazione, messo a posto il servizio e abbiamo iniziato ad essere più sciolte anche in attacco. Nel parziale seguente siamo calate di nuovo di concentrazione e il livello generale ne ha risentito. Abbiamo espresso il nostro gioco migliore nel quarto e nel quinto set; abbiamo combattuto punto a punto con determinazione perché sapevamo di doverla portare a casa e alla fine ci siamo riuscite dopo un tie-break infinito. Diciamo che siamo state tutte coraggiose”.

Volley, weekend da incorniciare per le Serie C di Cerveteri

Serie C Maschile

Con la salvezza già in cassaforte e un quartetto di testa che ormai ha preso il largo, Brunelli e compagni puntano al quinto posto, miglior piazzamento possibile, attualmente occupato dai verdeblù pari punti con il San Paolo Ostiense. Al termine della gara, il coach, Luca Cataldi, ha sottolineato:

“Parliamo di una grande vittoria perché a Giro difficilmente si vince 3-0, invece, la squadra come al solito riesce ad esprimersi al meglio ed il gruppo è coeso. Potevamo chiudere ancora più velocemente, ma, nel terzo set, ci siamo complicati la vita. Nelle ultime 11 gare abbiamo perso solo con Appio e Casal Bertone che sono prima e seconda. Le vittorie fanno benissimo al morale, la prossima sarà con Aprilia che ha veramente uno squadrone, ma i ragazzi stanno facendo bene. Vediamo cosa succederà”.

I parziali

Serie C Femminile: Volley Sermoneta VS RIM Sport Cerveteri 2-3 (25-14; 13-25; 25-13; 23-25; 17- 19)

Serie C Maschile: Afrogiro VS RIM Sport Cerveteri 0-3 (20-25; 19-25; 24-26)