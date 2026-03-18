Superenalotto, Santa Marinella sfiora il colpo grosso. Centrato un “5” da oltre 92mila euro

Il Superenalotto porta una vincita importante nel Lazio e fa sorridere Santa Marinella. Nel concorso di ieri, 17 marzo 2026, infatti è stato centrato un “5” da 92.789,35 euro presso la tabaccheria di via Aurelia 523. Si tratta di una delle due vincite di pari importo registrate nell’estrazione di ieri. In una serata in cui il “6” non è uscito.

Superenalotto, Santa Marinella sfiora il colpo grosso. Centrato un “5” da oltre 92mila euro

Per Santa Marinella è comunque una giocata da ricordare, perché il colpo grosso è stato soltanto sfiorato. La sestina vincente del concorso n. 44 era composta dai numeri 2, 13, 16, 41, 53 e 56, con numero Jolly 60 e SuperStar 6. In assenza del “6” e del “5+”, il premio più alto della serata è stato proprio il “5”, centrato anche in Piemonte, a Castagnole Monferrato.

Nel frattempo, il montepremi continua a crescere. Dopo l’estrazione di ieri, il jackpot è salito a 136,4 milioni di euro.