Ladispoli, stalking e violenza contro l’ex: arrestato 39enne dopo aggressione ai genitori

Non accettava la fine della relazione e da tempo perseguitava la ex e i suoi familiari. Un 39enne romano è stato arrestato a Ladispoli con le accuse di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio più grave è avvenuto nei giorni scorsi, quando l’uomo si è presentato sotto casa dei genitori della donna. Dopo l’ennesimo rifiuto, ha danneggiato l’auto di famiglia e lanciato pietre contro l’abitazione, mandando in frantumi i vetri e ferendo la madre 75enne.

La situazione è poi degenerata: il 39enne ha scavalcato la recinzione e aggredito i due coniugi, entrambi ultrasettantenni.

Provvidenziale l’intervento di due poliziotti fuori servizio, che sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo prima che l’aggressione sfociasse in conseguenze più gravi.