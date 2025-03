3-1 contro l’Etruria Volley Tuscania, Cerveteri si aggiudica la partita del weekend e sale a quota 32 in classifica

Si è concluso con il punteggio di 3 a 1 l’incontro del weekend della Serie C maschile di volley della RIM Sport Cerveteri che, nonostante il passaggio a vuoto nel secondo set, si è portata a casa i 3 punti, superando l’Etruria Volley Tuscania. Così, i verdeblù hanno toccato quota 32 in classifica, consolidando il settimo posto e avvicinandosi a Roma Sports con lo scontro diretto del girone di ritorno ancora da disputare.

Se le squadre sul podio, ormai, hanno preso il largo, dietro la classifica è cortissima. Infatti, dal quinto al dodicesimo posto, ci sono solo 9 punti di distanza. A cinque partite dalla fine, è importante rimanere lucidi.

“Abbiamo fatto quello che dovevamo sin dall’inizio, sull’onda di quanto visto di buono in allenamento” ha dichiarato Lorenzo Brunelli, capitano e allenatore in pectore della squadra vista la concomitanza del match di femminile e la conseguente assenza di coach Miliante Ribeiro. “Siamo riusciti ha tenerli sotto nel primo, nel terzo e soprattutto nel quarto set – ha proseguito il centrale etrusco – nel secondo ci siamo un po’ rilassati. Alla fine, è arrivata una buona prova di carattere anche senza allenatore. Ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo gestito al meglio la situazione. I 3 punti non erano scontati perché Tuscania ha diversi ragazzi che si allenano spesso con la Serie B e, quindi, siamo contenti”.

Volley maschile, Cerveteri vince a Tuscania e consolida il settimo posto in Serie C

Il volley femminile

Le ragazze della Serie C, invece, sono tornate da quel di Tivoli senza punti. La Tibur Volley, attualmente quinta e in corsa play off, si è confermata una squadra ben attrezzata. Partite forte, Giacometti e compagne hanno subito la reazione della Tibur che ha chiuso 3 a 1 l’incontro.

I prossimi appuntamenti

Le Serie C di volley di Cerveteri saranno impegnate al PalaRim di Via Graziosi sabato 5 aprile in un doppio scontro diretto con Poolstars, società romana. Si partirà con il match femminile alle ore 17 per poi proseguire con i ragazzi, inizio previsto ore 19:30.

I parziali

Serie CM Etruria Volley Tuscania – RIM Sport Cerveteri 1-3 (22-25; 25-23; 19-25; 16-25)

Serie CF Tibur Volley – RIM Sport Cerveteri3-1 (15-25; 25-22; 25-21; 25-18)