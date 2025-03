Santa Marinella: torna la Giornata dedicata alle carta d’identità –

Sabato 12 aprile si svolgerà infatti un nuovo Open Day dedicato al rilascio del documento elettronico, senza necessità di prenotare un appuntamento. Gli uffici di lungomare Marconi, saranno aperti al pubblico in via straordinaria il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

“L’obiettivo di questa iniziativa è garantire una risposta tempestiva e adeguata alle richieste della cittadinanza. Vista la grande affluenza delle volte scorse, si è pensato di riproporre questo appuntamento, certi che sarà bene accolto da molti cittadini, che hanno difficoltà a recarsi negli uffici durante la settimana- ha spiegato il sindaco Pietro Tidei-

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutto il personale, sempre pronto e funzionale, che ha dato la sua disponibilità all’apertura straordinaria dell’ufficio Anagrafe”.

Per ottenere la nuova carta d’identità basterà recarsi presso gli uffici con fototessera attuale, il documento d’identità scaduto o in scadenza o denuncia di furto/smarrimento, la tessera sanitaria. Se non si hanno documenti d’identità bisognerà presentarsi con un testimone (non valida per espatrio) o due testimoni (valida per espatrio) In caso di minori, occorre la presenza di entrambi i genitori o assenso scritto e documento del genitore assente (valida per espatrio), un solo genitore (Non valida per espatrio). Il rilascio ha un costo pari a € 22,50 rinnovo o € 28 per altri casi, pagabili in contanti o tramite Pos.

Il servizio è rivolto ai soli residenti nel Comune di Santa Marinella.

“Incrementare l’offerta dei servizi al cittadino è una priorità per la nostra Amministrazione, che si impegna nel fornire servizi efficienti e accessibili alla Comunità”, ha concluso Tidei.