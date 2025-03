Cerveteri: sabato 5 aprile, presso l’Asilo Nido “Gino Strada”, incontro formativo sulle manovre di disostruzione pediatrica –

Sabato 5 Aprile 2025 presso l’Asilo Nido “Gino Strada” si terrà un incontro formativo sulle manovre di disostruzione pediatrica, in collaborazione con Associazione Progetto Mamma e con il patrocinio del Comune di Cerveteri.

Per conoscere cosa fare e cosa non fare in caso di disostruzione e per imparare le manovre salvavita.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected].

https://progettomamma.org/manovre-di-disostruzione-pediatrica-delle-vie-aeree-incontro-formativo-gratuito-cerveteri

Grazie agli sponsor!

TiberAdv

Agriturismo Il Casale delle Ginestre

Frontis Medicina del Benessere

Associazione Animali in famiglia