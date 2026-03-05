Sabato a partire dalle 16:30 le ragazze se la vedranno con la capolista, Roma Centro; per i ragazzi arriva Roma 12

Si avvicina un weekend di gare impegnativo per le Serie C di volley della RIM Sport Cerveteri che, tra le mura di casa del centro sportivo di Via Graziosi, se la vedranno con le squadre più forti dei rispettivi gironi.

Non solo, il pomeriggio di sabato sarà l’occasione per vedere in campo Giulia Salvetti, ultimo acquisto verdeblù. Giulia è una giovanissima palleggiatrice classe 2010 che arriva direttamente dal Brasile e sta vivendo un’esperienza in Italia come spesso accade alle giovani atlete sudamericane. Giulia, arrivata grazie al legame con coach Miliante, vivrà a Cerveteri almeno fino alla fine della stagione, accolta proprio dalla dirigenza della società. Molto probabilmente il suo soggiorno proseguirà ancora e la regista avrà la possibilità di frequentare la nostra scuola e scoprire la città. Il suo arrivo sarà fondamentale per le cerveterane che, nel corso della stagione, hanno avuto alcune difficoltà di organico. Giocatrice già pronta per la Serie Regionale più alta, Giulia svincolerà Battisti, libera di tornare al proprio ruolo sulla fascia. Ma vediamo nello specifico i match.

Volley, al PalaRim arrivano le big: Giulia Salvetti pronta all’esordio casalingo in Serie C

Serie C Femminile

Ad aprire lo spettacolo del sabato al PalaRim saranno proprio Giacometti e compagne che, alle 16:30, se la vedranno con la squadra più in forma del campionato, Roma Centro, prima in solitaria a 44 punti e già con un piede ai play off. L’impegno sarà dei più difficili, ma le etrusche, attualmente decime, hanno dimostrato di sapersi esaltare soprattutto contro le avversarie più ostiche.

Serie C Maschile

Alle ore 19:00, invece, sarà il turno di Brunelli e compagni che aspettano Roma 12, terza forza del girone e fresca di vittoria contro Aprilia nello scontro diretto play off. La RIM, in questo momento, è sesta a quota 28 e ad un solo punto dal quinto posto. L’andata non aveva sorriso ai verdeblù che avevano incassato una sconfitta netta. Tuttavia, gli uomini di coach Cataldi stanno vivendo un periodo estremamente positivo (5 vittorie nelle ultime 6 gare). Chissà che il pubblico di casa non possa spingerli verso un risultato interessante.