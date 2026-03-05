Sabato 7 marzo ore 17 a Cerveteri presso la Sala Consiliare di Palazzo del Granarone Mostra fotografica “Le Donne e lo Sport in Europa”

CERVETERI – Da Bruxelles a Cerveteri: Sabato 7 marzo alle ore 17, presso la Sala Consiliare di Palazzo del Granarone, verrà inaugurata la mostra fotografica “Le Donne e lo Sport in Europa”.

Una mostra con 27 immagini, un’atleta per ogni Paese membro dell’UE, per raccontare una storia che va oltre i risultati agonistici ma evoca temi come il pregiudizio, l’uguaglianza, il diritto, la dignità, l’educazione e il professionismo. All’inaugurazione parteciperà la promotrice dell’iniziativa Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle – Gruppo The Left.

La selezione delle immagini narra donne di epoche differenti, impegnate in discipline diverse. Ci sono mamme, atlete con disabilità che hanno vinto medaglie olimpiche prima dell’avvento delle Paralimpiadi, rappresentanti Lgbtqia+. Un viaggio tra storia, passione e conquiste che hanno cambiato il volto dello sport europeo al femminile. A rappresentare l’Italia un’immagine di Federica Pellegrini, ex pluri campionessa di nuoto, oggi membro del CIO. “Dopo la prima esposizione a Bruxelles ho ricevuto tante richieste per portare la mostra anche in Italia – spiega l’eurodeputata Carolina Morace – abbiamo fatto esposizioni in Toscana, nelle Marche e anche in Campania. Sono felice di questo nuovo appuntamento nel Lazio, dopo quello di Latina, in una location così “europea”. Se la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell’Unione europea, nello sport è un traguardo lontano da raggiungere. Lo è a tanti livelli, dall’accesso alla pratica sportiva a quello dei corsi di formazione post carriera, dal gender pay gap alla visibilità mediatica. Lo sport non va considerato come un’attività accessoria quanto un elemento fondamentale nella vita delle persone, indipendentemente dal genere e dall’età”.