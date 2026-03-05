Ladispoli, al Cerreto resta sospesa l’erogazione del gas

L’amministrazione aggiorna la cittadinanza: tecnici ancora al lavoro
La nota stampa:
Proseguono sena sosta i lavori dei tecnici per individuare con precisione l’origine della fuga di gas segnalata nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Cerreto. Al momento, purtroppo, non ci sono ancora novità positive, ma come Amministrazione ci teniamo comunque a mantenere aggiornata la cittadinanza. Nelle prossime ore i tecnici procederanno con il sezionamento di una parte della rete del quartiere, così da restringere l’area e individuare più facilmente il punto della perdita.
Per motivi di sicurezza al momento resta sospesa l’erogazione del gas.
Comprendiamo i disagi e chiediamo pazienza ai cittadini: si tratta, vale la pena ribadirlo, di una questione di sicurezza. Purtroppo, allo stato attuale, la situazione non tornerà alla normalità prima di domani. Seguiranno aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune.