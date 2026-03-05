Il 12 marzo 2026 all’Ambasciata del Brasile in Piazza Navona un incontro esclusivo tra istituzioni, diplomazia e maestri del Made in Italy per celebrare il Dia Internacional da Mulher

Doc Italy, a Roma il dialogo tra eccellenze: Italia e Brasile uniti da arte, gusto e diplomazia –

di Marco Di Marzio

Roma si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce cultura, diplomazia e tradizione gastronomica. Il 12 marzo 2026, nella prestigiosa Sala Cortona dell’Ambasciata del Brasile a Palazzo Pamphilj, si terrà l’evento “Italia e Brasile – Dialogo tra eccellenze”, promosso dall’Associazione Nazionale Doc Italy in occasione del Dia Internacional da Mulher.

L’iniziativa rappresenta molto più di un semplice incontro istituzionale: è un viaggio sensoriale e culturale che celebra il legame tra due nazioni unite da storia, migrazioni e scambi culturali. Nel cuore barocco di Piazza Navona, una delle cornici più suggestive della capitale, arte e diplomazia si incontreranno per valorizzare il patrimonio del Made in Italy e la tradizione brasiliana.

Dal 2017 l’Associazione Doc Italy ha scelto le ambasciate come luoghi simbolo del dialogo internazionale, trasformandole in spazi di promozione delle eccellenze italiane. Roma, con le sue 227 rappresentanze diplomatiche, è infatti una vera costellazione di culture e relazioni globali. In questo scenario, l’associazione si propone come ambasciatrice della “Grande Bellezza”, accompagnando diplomatici e rappresentanti istituzionali alla scoperta del meglio dell’artigianato, della cucina e della creatività italiana.

L’evento del 12 marzo si inserisce proprio in questo percorso. Tra gli affreschi di Palazzo Pamphilj, sede dell’Ambasciata del Brasile, i Maestri del Gusto Doc Italy renderanno omaggio alla tradizione brasiliana reinterpretandola con ingredienti e tecniche della cucina italiana. Il risultato sarà un incontro di sapori e saperi capace di raccontare due identità nazionali attraverso l’arte dell’accoglienza.

La serata sarà riservata a un parterre d’eccezione composto da rappresentanti delle istituzioni, del mondo diplomatico e delle realtà più prestigiose del panorama culturale ed economico. Un’occasione per rafforzare i rapporti tra Italia e Brasile, ma anche per valorizzare il cosiddetto “Turismo delle Radici”, che negli ultimi anni ha riavvicinato milioni di discendenti italiani in Brasile alle loro origini.

In un contesto dove diplomazia, cultura e gastronomia si intrecciano, l’incontro promosso da Doc Italy punta a trasformare un evento celebrativo in un ponte di relazioni e opportunità tra due Paesi legati da una profonda amicizia. Perché, come sottolinea la filosofia dell’iniziativa, quando le eccellenze si incontrano l’identità diventa patrimonio condiviso e il dialogo tra popoli si trasforma in futuro.