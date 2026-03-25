Basket, Cerveteri costretta ai play out: un mese per prepararsi al meglio

Sarà una sfida al meglio delle 3 gare, l’avversaria arriva dal girone B. Si attende l’ufficialità da parte della Federazione

La Divisione Regionale 2 della RIM Sport Cerveteri non è riuscita a strappare la salvezza nel corso della regular season, ma c’è ancora una possibilità per conservare la categoria. La prima settimana di maggio, infatti, prenderà il via la serie dei play out che, stando all’indizione, dovrebbe vedere Fea e compagni opposti alla Basket Company, nona classificata del girone B. Squadra romana, la basket Company avrà la possibilità di aprire le danze in casa in una sfida al meglio delle 3 gare. In caso di uno a uno, i verdeblù si giocheranno il tutto per tutto tra le mura nemiche. Non ci sarà una seconda chiamata, chi vince 2 partite è salvo, chi perde retrocede in DR3.

L’ultima gara di campionato e le parole di coach Pica

La RIM ha chiuso la regular season contro il Basket Roma Nord 2011, capolista per distacco. I giovani cerveterani hanno perso 68-79 non sfigurando contro un avversario molto esperto. A fare un bilancio della stagione è il coach della squadra, Antonio Pica: “Non nego che è stata una stagione complicata, forse, anche più del previsto perché non ho mai avuto la squadra al completo. Spero di avere tutti a disposizione per i play out. Visto il gioco espresso, posso affermare tranquillamente che poteva andare meglio a livello di risultati, ma sono convinto che questa esperienza abbia fatto bene ai ragazzi. Avevamo la squadra più giovane del girone, negli altri roster c’erano anche giocatori che hanno già disputato categorie importanti. Abbiamo tutto aprile per prepararci al meglio, ma, comunque vada, io sono orgoglioso dei miei ragazzi”.