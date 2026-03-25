Maltempo nel Lazio: venti di burrasca, neve e temporali nelle prossime 48 ore

La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il Lazio a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, e per le successive 24-36 ore. Sono previsti venti di burrasca dai quadranti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla notte, inoltre, sono attese nevicate sui settori orientali della regione al di sopra dei 400-600 metri, con accumuli generalmente deboli o moderati, ma localmente abbondanti alle quote più elevate. A partire dalle prime ore di giovedì 26 marzo, il quadro meteorologico sarà ulteriormente caratterizzato da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere temporalesco.

I fenomeni potranno risultare intensi, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La valutazione della criticità tiene conto anche della saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, già monitorati dal Centro Funzionale Regionale nell’ambito del sistema di allerta.