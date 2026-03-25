Cerveteri applaude Francesco De Santis: prima convocazione in Nazionale Assoluta

Dal Galli alla maglia azzurra della Nazionale. Francesco De Santis fa sognare Cerveteri

Dal campo sportivo “Enrico Galli” di Cerveteri al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, con l’obiettivo di un appuntamento internazionale di primo piano. Francesco De Santis si sta allenando con la Nazionale Assoluta per la staffetta 4×400. E, per la nostra città, è l’ennesimo splendido traguardo che ci sta regalando questo magnifico giovane atleta. A sottolinearlo è la Sindaca Elena Gubetti, che in un post parla di una “pagina storica per lo sport di Cerveteri”. Annunciando, con orgoglio, la prima convocazione di De Santis nella Nazionale Assoluta. Un traguardo che, scrive, nasce dalla costanza e dal sacrificio quotidiano.

In questi giorni Francesco sta lavorando, sotto la guida del Settore Tecnico Nazionale, per affinare i meccanismi e la velocità della 4×400 azzurra. L’obiettivo indicato è quello delle World Athletics Relays in Botswana, in programma il 2 e 3 maggio. Un appuntamento di rilievo internazionale. Nel suo messaggio, Elena Gubetti sottolinea come il percorso dell’atleta sia partito da Cerveteri, dal campo sportivo “E. Galli”. Dove Loredana Ricci ha iniziato ad allenarlo ogni giorno. È lì, sottolinea la Sindaca, che il talento ha preso forma fino a trasformarsi in un percorso di alto livello.

Il senso del post, però, va oltre il risultato sportivo. Per la Sindaca, la crescita di Francesco De Santis dimostra che investire nello sport significa investire sul futuro dei ragazzi. E che lo sport, prima ancora della competizione, resta una scuola di vita. Capace di insegnare impegno, disciplina e valore del lavoro quotidiano. Da qui anche il messaggio rivolto ai più giovani di Cerveteri. A chi ogni giorno si allena in un campo, su una pista o in palestra: il duro lavoro, alla lunga, può portare lontano.

Intanto la città segue il suo atleta e fa il tifo per lui. Mentre prosegue la preparazione verso questo importante appuntamento con la maglia azzurra.