Incendio in appartamento a Civitavecchia, evacuato uno stabile: nessun ferito

Questa mattina, intorno alle ore 08:10, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Lorenzo Betti a seguito di un incendio divampato all’interno di un appartamento.

Sul posto sono giunti rapidamente gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A, l’autobotte AB17 e l’autoscala AS17, avviando immediatamente le operazioni di soccorso.

A causa dell’ingente quantità di fumo sprigionata dal rogo, si è resa necessaria l’evacuazione temporanea dello stabile, misura adottata in via precauzionale fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Determinante si è rivelato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme in breve tempo, evitando che l’incendio si propagasse all’intero appartamento o, peggio, agli alloggi adiacenti.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, che hanno collaborato alla gestione dell’emergenza e alla messa in sicurezza dell’area